Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Cmpresários aumentam pressão antes do corte de benefícios entrar em vigor no RS. Federasul considera entrar na Justiça contra corte de benefícios fiscais.

• Proposta de prorrogar concessão da Ecosul no Sul do Estado é questionada por deputados em reunião no Ministério dos Transportes. Tarifa de R$ 19,60 é a mais cara de todos os pedágios em rodovias federais no Brasil.