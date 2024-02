Calor aumenta em Porto Alegre nesta quinta-feira; pico de calor será no fim de semana

A onda de calor que atinge o Rio Grande do Sul desde o começo da semana deve proporcionar mais um dia escaldante nesta quinta-feira (8), com marcas altas de temperatura já no amanhecer, e projeção de mínimas ao redor de 25 a 27°C no Oeste gaúcho. A mínima na maioria das regiões oscila entre 21 a 23°C. As informações são da MetSul.Durante a tarde esquenta rápido, com projeção de 36 a 38°C em diversos municípios gaúchos. No Litoral o tempo fica seco, com aberturas de sol e calor. O vento predomina de Leste a Nordeste no Estado, e nas faixas Leste e Sul ocorrem alguns períodos de nuvens. A Região Metropolitana de Porto Alegre vai entrar em uma fase mais crítica da onda de calor, com expectativa de temperatura mais alta e sensação de desconforto. O sol predomina entre poucas nuvens entre a sexta (9) e o domingo (11). O pico do calor deverá ocorrer no fim de semana. A partir de segunda (12), a chuva e os temporais retornam.RIO GRANDE DO SULMáxima: 40°CMínima: 16°CPORTO ALEGREMáxima: 35ºCMínima: 21ºC