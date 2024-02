Passeio da Linha Turismo incentiva turistas e moradores a conhecerem Porto Alegre

Inaugurado em 2023, o novo ônibus da Linha Turismo, parceria entre Cisne Branco e Turis Silva, surge como uma opção para conhecer a capital do Rio Grande do Sul, através de um passeio guiado pelos principais pontos da cidade. Totalmente sem janelas e com teto panorâmico, o veículo acomoda 57 passageiros e possibilita uma visibilidade de 360 graus.

LEIA TAMBÉM: Novo ônibus da Linha Turismo de Porto Alegre permite visibilidade de 360 graus

Na parte externa, apresentam-se ilustrações exclusivas elaboradas pelo artista plástico Leandro Selister, que representam a cultura da capital e alguns ícones da cidade.

De visita à Capital, Agnelo da Luz Pinto aproveitou o passeio para se reconectar com sua terra natal, já que reside há muito tempo longe do Estado. "A história de Porto Alegre é muito importante. Como fiquei muito tempo fora, não me recordava de muita coisa. A viagem reacendeu muitas lembranças", afirmou o advogado que há muitos anos mora no Rio Grande do Norte.

Já o policial militar Maximiliano Chaves, mesmo morando em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, nunca havia feito o tour. "O passeio é rico em detalhas, apesar de estarmos perto da cidade havia muita coisa que não conhecíamos. A cidade tem diversos museus bacanas que muitas vezes não recebem a devida atenção", destacou.

O trajeto inteiro é comandado por um guia turístico que vai destacando os principais pontos do munícipio. Roque Lemanski já guia esses passeios há mais de uma década e diz que desenvolveu essa paixão pela capital dos gaúchos desde muito novo. "Sempre fui muito curioso quando pequeno. Tinha muitos parentes que vinham do interior pra cá, então gostava de levá-los para conhecer a cidade", explicou.

Apesar de valorizar tudo que Porto Alegre oferece aos turistas, o guia gosta de destacar um atrativo em especial. "As árvores, os monumentos, o mercado público são incríveis, mas tem uma coisa que chama mais a atenção: o porto-alegrense. Este é o maior patrimônio que temos", declarou Lemanski que afirma gostar muito de apresentar a cidade para os próprios moradores que às vezes não a conhecem tão bem.

Os passeios acontecem de terça à domingo, partindo do Armazém B3, no Cais do Porto, localizado na Av. Mauá, 1050, mesmo local de saída do barco Cisne Branco. O tour acontece nos horários 10h30 e 12h30.

Podendo acontecer também às 14h30 e 16h30, conforme disponibilidade.