Farroupilha emite decreto que dispensa comprovante de vacina contra a Covid-19 para crianças

Crianças e adolescentes no ato da matrícula ou rematrícula, em escolas da rede pública municipal e privada de Farroupilha, estão dispensadas da obrigatoriedade da apresentação de atestado de vacinação contra a Covid-19. As secretarias municipais de Saúde e de Gestão e Governo de Farroupilha expediram na segunda-feira (5) o decreto que dispensa a exigência da imunização contra a doença nos jovens que frequentam as escolas da cidade.

Nesta quarta-feira (7), o Sindicato dos Enfermeiros no Rio Grande do Sul (Serg) publicou nota em que repudia o decreto do prefeito Fabiano Feltrin, de Farroupilha, na Serra gaúcha, que dispensa a obrigatoriedade de apresentação de atestado de vacinação contra a Covid-19 para crianças e adolescentes em idade escolar.

Para o sindicato, este é um movimento contrário a ciência, contrário aos dados epidemiológicos e contrário a determinação federal e estadual de manter os calendários vacinais da população atualizado. Principalmente das crianças e jovens que iniciam o ano escolar em ambientes fechados, nem sempre ventilados em que estarão aglomerados por quatro horas ou mais.

Na nota, o Sindicato dos Enfermeiros afirma que os 700 mil óbitos pela Covid-19 no País parecem não ter sido suficientes para alertar aos gestores municipais da importância da vacina. O documento diz que os trabalhadores de saúde, enfermeiras e enfermeiros que trabalharam durante todo o período da pandemia e assistiram óbitos em todas as faixas etárias e uma legião de pessoas com sequelas da Covid 19 até os dias de hoje, somos a favor da ciência, da prevenção de doenças e da promoção de saúde. A nota diz ainda que desestimular a imunização enfraquece a cobertura vacinal de todo o calendário.

O documento da prefeitura de Farroupilha está disponível para consulta no Diário Oficial do Município. Segundo o Executivo municipal, o decreto emitido na cidade tem o "objetivo de balizar e orientar apenas para a não apresentação do comprovante de vacinação referente exclusivamente à vacina da Covid-19, sendo a necessária a apresentação da caderneta de vacinação com os demais imunizantes no ato da matrícula ou rematrícula escolar".