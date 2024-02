Defesa Civil do RS emite alerta para onda de calor no Estado

uma intensa onda de calor, o que fez a Defesa Civil do Estado emitir um alerta O Rio Grande do Sul enfrenta, nos próximos dias,, o que fez a Defesa Civil do Estadonesta quarta-feira (7). De acordo com o órgão, entre esta quarta-feira e domingo (11), as tardes seguirão 'bastante abafadas' e com temperaturas elevadas na maioria das regiões gaúchas.

De acordo com os alertas, as áreas mais quentes do Estado serão Oeste, Campanha, Missões, Noroeste, Centro, Vales e Grande Porto Alegre, lugares em que as máximas podem variar entre 35 e 39°C. No Oeste e fronteira com a Argentina as temperaturas podem chegar na casa dos 40°C.

gigantesca massa de ar quente', que há dias tem provocado ondas de calor e altas temperaturas nos países vizinhos, como Argentina e Chile, onde incêndios causaram a morte de mais de 100 pessoas. Conforme a meteorologista Estael Sias, da MetSul Meteorologia, isso acontece em decorrência de uma '', que há dias tem provocado ondas de calor e altas temperaturas nos países vizinhos, como Argentina e Chile, onde

A alta luminosidade, característica do verão do hemisfério Sul, e esse bloqueio da massa de ar quente têm expandido o calor no Estado. "A bolha de calor é gigantesca, é um bloqueio atmosférico que impede o retorno da chuva", explicou. O calor, que predomina também no Paraguai, e começa a atingir parte do Sul do Brasil vai reforçar o aquecimento no Rio Grande do Sul.

"Estamos há muitos dias com escassez de chuva. A metade Oeste, por exemplo, não tem chuva desde final de janeiro. Nos últimos dias, já estamos passando dos 36ºC, mas nesta quinta podemos passar dos 38ºC e 40ºC". Estael ressalta que quando se fala que as temperaturas irão superar os 40ºC à tarde trata-se da temperatura na sombra. "Então, com 40ºC à tarde, significa que às 9h da manhã estará 30ºC, vamos ficar expostos a períodos prolongados de calor, o que, além de ser uma situação de desconforto, traz prejuízos à saúde pública", ressaltou.



E quando vai aliviar o calor?

Segundo a meteorologista, o calor deve ficar mais 'civilizado' de terça (13) para quarta-feira (14). "Na segunda (12), algumas áreas da fronteira com o Uruguai terão chuva. Deve cair de 40ºC para 30ºC. Na quarta, a população deve sentir a temperatura mais fresca, um calor 'mais normal' para a época, mas não irá esfriar", disse.

Estael alertou, ainda, que a transição na temperatura será acompanhada de chuva, com possíveis tempestades. "Podemos sair de uma situação de alerta de calor para uma situação de alerta de tempestade", projetou.

Lavoura afetada

Segundo meteorologista Estael Sias, o calor extremo e a falta de chuva podem afetar as lavouras de soja no Rio Grande do Sul. "As lavouras de soja precisam de chuva. O calor forte faz com que a demanda de água das lavoura seja ainda maior, causando um estresse hídrico importante, porque além do calor, estamos com pouca chuva", explicou. Ela acredita que o clima certamente vai impactar na produtividade do grão.

Cuidados com a saúde durante a onda de calor:

• Mantenha-se hidratado;

• Se puder evite exposição solar direta entre 10h e 16h;

• Use roupas claras e leves;

• Use protetor solar;

• Use chapéus e óculos escuros;

• Mantenha os ambientes ventilados;

• Não deixe crianças, idosos ou animais em veículos estacionados ou em lugares sem ventilação;

• Qualquer emergência ligue 190/193.