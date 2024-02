Onda de calor entra em nova fase nesta quarta-feira

A onda de calor entra numa nova fase e ganha força no território gaúcho a partir desta quarta-feira (7). O vento ingressa de norte/noroeste nos baixos níveis da atmosfera e faz o calor aumentar no Estado. O amanhecer será abafado com mínimas altas entre 25 e 27°C no Oeste e noroeste com mínimas acima de 20°C na maioria das áreas. A exceção será na Serra Sudeste e em trechos da Serra Nordeste e Campos de Cima da Serra com mínimas entre 16 e 18°C. A tarde será de calor intenso com projeção de máximas ao redor de 36 a 38°C em muitos municípios gaúchos em diversas regiões. Em Porto Alegre, o tempo fica firme com amplas aberturas e as nuvens aparecem em alguns momentos. A temperatura sobe mais comparado aos últimos dias. Entre a sexta (9) e o domingo (11) as máximas irão oscilar entre 38 e 40°C na capital e região metropolitana. Na sexta e no sábado (10) os dias terão céu claro com noites abafadas.RIO GRANDE DO SULMáxima: 39°CMínima: 16°CPORTO ALEGREMáxima: 34ºCMínima: 22ºC