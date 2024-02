Novo centro de oncologia inicia atendimentos em Porto Alegre

O Centro de Oncologia da Associação Hospitalar Vila Nova (AHVN), originado de parceria com o Poder Judiciário, iniciou os atendimentos na manhã desta terça-feira (06). Foram realizadas seis consultas, todas agendadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). As informações foram publicadas no site da prefeitura de Porto Alegre.

O novo serviço de oncologia na Capital vai ofertar 200 consultas mensais e, anualmente, realizará mais de 3 mil consultas especializadas, 1,2 mil ultrassonografias, 600 exames de endoscopia digestiva alta e baixa, 650 cirurgias oncológicas e 5,3 mil tratamentos quimioterápicos.

A previsão para fevereiro é que sejam feitas mais de 30 consultas, tendo em vista que os primeiros atendimentos costumam levar cerca de uma hora. A estimativa é que alcance a marca de 200 consultas mensalmente ainda no primeiro semestre deste ano. O objetivo é proporcionar aos pacientes diagnosticados com câncer o início do tratamento ou cirurgia em no máximo 30 dias.

O governo do Estado vai repassar R$ 6,9 milhões por ano, em parcelas mensais de R$ 576 mil, para o custeio dos atendimentos. Já a construção da nova unidade foi feita com recursos próprios da AHVN, que investiu R$ 3,3 milhões na obra e na compra de equipamentos e mobiliário.