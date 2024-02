Terça-feira terá amanhecer abafado e tarde de calor forte

A previsão para a terça-feira (6) é de tempo firme com poucas nuvens em grande parte do território gaúcho com maior aquecimento. Na faixa Leste e em parte do Sul o vento que segue de sul/sudeste transporta umidade e forma nuvens com possibilidade de pancadas esparsas de chuva de curta duração. A temperatura sobe menos que no interior do estado: no Oeste as máximas deverão oscilar ao redor de 38°C, após um amanhecer abafado de 24 a 26°C. No Litoral há previsão de sol e nuvens, com possibilidade de chuva passageira e 28°C, e de 28 a 30°C na Zona Sul.Na Grande Porto Alegre, o sol predomina entre poucas nuvens e faz calor à tarde, ao redor de 35°C. O vento segue de Leste/sudeste e atenua um pouco a sensação de abafamento. A partir de quarta (7), porém o vento ingressa de Norte e reforça o ar quente na região metropolitana e a temperatura dispara com grande desconforto que deverá seguirá o começo da próxima semana. RIO GRANDE DO SULMáxima: 38°CMínima: 16°CPORTO ALEGREMáxima: 32ºCMínima: 22ºC