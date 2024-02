Semana será de muito calor e chuvas isoladas no Estado

A semana seguirá sendo de muito calor em todo o Rio Grande do Sul. Aliás, um combo, que ainda envolve abafamento, chuva e temporais isolados será a marca dos dias que antecedem o Carnaval.

Com o Estado ainda sob efeito de uma grande massa de ar quente que cobre a Argentina, nesta terça-feira (6), a previsão é de tempo firme, com poucas nuvens e grande aquecimento na maior parte do território gaúcho. A temperatura só não deve subir muito na faixa Leste e em parte do Sul, onde o vento que segue de Sul/Sudeste transporta umidade e forma nuvens com possibilidade de pancadas esparsas de chuva de curta duração.



Essa chuva surge como consequência do calorão, que proporciona a formação de nuvens com maior desenvolvimento vertical, trazendo precipitação isolada. Característica marcante do verão gaúcho, essa condição atmosférica deve se fazer mais presente entre a tarde e à noite, podendo dar as caras em diversos pontos do Estado.



A região mais quente será o Oeste, onde as máximas deverão oscilar ao redor de 38°C. Logo em seguida vem a Região Metropolitana, com média de 35°C e Zona Sul, que ficará entre 28°C e 30°C. No Litoral, a previsão é de sol e nuvens, com possibilidade de chuva passageira e 28°C.