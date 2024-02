Calor deve seguir intenso nos próximos dias no Estado

Sob efeito de uma grande massa de ar seco e quente que cobre a Argentina, o Rio Grande do Sul seguirá com altas temperaturas, acompanhado de pancadas de chuva e ocasionais temporais isolados. Contudo o Estado passará por um enfraquecimento para depois se intensificar novamente. A segunda-feira será abafada com temperaturas mínimas ao redor de 21 a 23°C na maioria das regiões.

A trégua, antes da volta do abafamento, baixará a mínima na Serra para os 20°C, apenas pela manhã. A tarde será quente com máximas ao redor de 33 a 35°C, sobretudo, em cidades da Metade Oeste. Em alguns municípios a máxima alcançará até 38°C. O vento Sul/Sudeste transporta umidade e forma nuvens com possibilidade de chuva passageira nas faixas Leste e Sul.

Já em Porto Alegre, a previsão é de mais uma semana com calor típico de verão. Hoje e amanhã, o sol aparece entre nuvens e poderá ocorrer chuva esparsa e passageira, sobretudo, na parte da tarde. A segunda metade da semana terá a intensificação do calor e a temperatura poderá chegar aos 40°C em toda a Região Metropolitana.

Para os próximos três meses - fevereiro, março e abril, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica maior probabilidade de chuva abaixo da faixa normal em parte dos setores Centro e Norte do Brasil. Já em áreas do Centro-Sul e Noroeste, a previsão indica maior probabilidade de chuva acima da faixa normal.

Apesar de atualmente o fenômeno estar classificado como forte, a intensidade do El Niño deve mudar de moderada para fraca nos próximos meses, com possibilidade de formação do La Niña no segundo semestre.

As previsões de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) para a região do Oceano Pacífico Equatorial, produzidas por modelos climáticos globais, indicam alta probabilidade (98%) de que as condições do El Niño continuem a se manifestar nos próximos meses (fevereiro-março-abril) e persistam até, pelo menos, abril.

Posteriormente, a maioria dos modelos climáticos apontam para o enfraquecimento do fenômeno, variando de intensidade moderada a fraca (com anomalias de Temperatura da Superfície do Mar na região do Pacífico central inferiores a 1,4ºC).