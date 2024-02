Calor deve seguir intenso no Rio Grande do Sul nos próximos dias

Sob efeito de uma grande massa de ar seco e quente que cobre a Argentina, o Rio Grande do Sul seguirá com altas temperaturas, acompanhado de pancadas de chuva e ocasionais temporais isolados. Segundo a MetSul Meteorologia, a cobertura de nebulosidade aumenta no decorrer deste domingo (4) em todas as regiões do Estado.

A previsão é de muito calor novamente com máxima elevadas no Oeste, no Centro, vales e na Grande Porto Alegre. As máximas em várias cidades voltam a ficar ao redor e acima de 35ºC. O forte aquecimento forma nuvens com maior desenvolvimento vertical que trazem chuva isolada de verão da tarde para a noite em várias regiões do estado.

O boletim da MetSul informa também que "o calor já provocou chuva muito localizada neste sábado no interior do Rio Grande do Sul, entretanto neste domingo a tendência é que a chuva alcance um maior número de pontos, embora ainda irregular na distribuição". Muito isoladamente, a chuva pode ser forte e com risco de temporal, uma vez que temperatura estará muito alta.

Previsão para o próximo trimestre

Para Fevereiro-Março-Abril 2024, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica maior probabilidade de chuva abaixo da faixa normal em parte dos setores centro e norte do Brasil. Já em áreas do centro-sul e noroeste, a previsão indica maior probabilidade de chuva acima da faixa normal.



Apesar de atualmente o fenômeno estar classificado como forte, a intensidade do fenômeno El Niño deve mudar de moderada para fraca nos próximos meses, com possibilidade de formação do La Niña no segundo semestre.



As previsões de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) para a região do Oceano Pacífico Equatorial, produzidas por modelos climáticos globais, indicam alta probabilidade (98%) de que as condições do El Niño continuem a se manifestar nos próximos meses (fevereiro-março-abril) e persistam até, pelo menos, abril de 2024.



Posteriormente, a maioria dos modelos climáticos apontam para o enfraquecimento do fenômeno, variando de intensidade moderada a fraca (com anomalias de Temperatura da Superfície do Mar na região do Pacífico central inferiores a 1,4ºC).



De acordo com as projeções estendidas do IRI (International Research Institute for Climate and Society), as anomalias de Temperatura da Superfície do Mar vão atingir a neutralidade no trimestre AMJ (abril, maio e junho/2024), com 66% de probabilidade.



Já a partir do segundo semestre de 2024, existe possibilidade de formação do fenômeno La Niña, com probabilidade superior a 50%.