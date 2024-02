Processo seletivo do Dmae tem inscrições para 140 vagas temporárias

Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), conforme comunicado da prefeitura de Porto Alegre, abriu processo seletivo simplificado para técnico em saneamento, técnico em tratamento de água e esgotos, agente de saneamento e operador de subestação. As inscrições para concorrer às 140 vagas temporárias estão abertas até segunda-feira (5), no site do Dmae , conforme comunicado da prefeitura de Porto Alegre, abriu processo seletivo simplificado para técnico em saneamento, técnico em tratamento de água e esgotos, agente de saneamento e operador de subestação. As inscrições para concorrer àsestão abertas até segunda-feira (5), no

Os selecionados serão contratados pelo prazo de até 180 dias, contados da assinatura do contrato, prorrogáveis uma vez e por igual período, caso haja comprovada necessidade do Departamento. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. “Estamos reforçando nossas equipes com a contratação desses profissionais para auxiliar na prestação dos serviços de saneamento básico de Porto Alegre”, destaca o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.



Remuneração



A remuneração mensal é cerca de R$ 2,8 mil para técnico em saneamento e técnico em tratamento de água e esgotos, e de R$ 1,6 mil para agente de saneamento e operador de subestação, considerando vencimentos, vale-alimentação, gratificação por desempenho de atividade essencial. A seleção ocorre em caráter eliminatório, por meio de comprovação dos requisitos mínimos de escolaridade e/ou habilitação, e em caráter classificatório, por meio da comprovação de experiência profissional e títulos. O edital de abertura foi publicado no Diário Oficial do Município de Porto Alegre (Dopa) de quinta-feira (25), página 34.