Prêmio da Mega-Sena é estimado em R$ 95 milhões neste sábado

A Caixa Econômica Federal promove neste sábado (3), a partir das 20h, o sorteio do concurso 2.684 da Mega-Sena. O sorteio pode pagar um prêmio de R$ 95 milhões para os acertadores das seis dezenas. No concurso de quinta-feira (1º), ninguém levou o prêmio máximo. A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 5,00 e pode ser realizada também pela internet, até as 19h (horário de Brasília).