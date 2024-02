Brasil tem mais estabelecimentos religiosos que de educação e saúde juntos, diz Censo

O Brasil tem mais estabelecimentos religiosos do unidades de saúde e ensino juntas. Os templos somam 579,8 mil. Os de ensino são 264,4 mil e os de saúde, 247,5 mil. É o que mostram as coordenadas geográficas do Censo Demográfico 2022 divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (2).

Os recenseadores contaram 11,7 milhões de estabelecimentos com outras finalidades, segundo o IBGE, dado que abrange lojas, que representam 10,5% do total de 111,1 milhões de coordenadas mapeadas pelo Censo. A maior parte, 90,6 milhões, são domicílios particulares.

Essas informações indicam quais são os usos de cada endereço visitado pelos recenseadores em 2022. Segundo os técnicos do IBGE, servem para responder a questionamentos sobre onde está a população brasileira, agora de forma mais precisa, e para embasar políticas públicas.

Além dos domicílios em cada município, também é possível visualizar o número de estabelecimentos religiosos, de saúde e de ensino encontrados por recenseadores nos municípios. Considerando as cidades com mais de 200 mil habitantes, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro lidera na proporção de estabelecimentos religiosos. Já São Paulo tem nove das 10 cidades com mais estabelecimentos de saúde.

Levantamento da Folha de S.Paulo compara as informações com os dados populacionais e mostra onde a presença desses endereços é maior. A análise abrange somente os 152 municípios brasileiros com mais de 200 mil habitantes. A seguir, veja os resultados.