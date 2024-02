Feriadão será seco e de calor intenso em todo o Rio Grande do Sul

O estado do Rio Grande do Sul espera clima muito quente e seco durante os próximos dez dias, proporcionando um tempo propício para quem pretende viajar no feriado de Navegantes, nesta sexta-feira (2). Nesse feriado, o calor segue com máximas de 35ºC a 38ºC na Fronteira-Oeste e no Noroeste gaúcho, mas alguns pontos já podem se aproximar de 40ºC. Máximas acima de 30ºC serão generalizadas no estado e Porto Alegre pode registrar 32ºC a 33ºC à tarde.

As previsões do feriadão até domingo, para a capital gaúcha, são máximas variando de 32ºC, na sexta-feira, e 38ºC no domingo, dia de maior calor, sem presença de chuvas, mas com algumas nuvens nos sábado e domingo. A cidade terá mínimas de 19ºC a 22ºC.

Para a semana que vem, Porto Alegre, juntamente com áreas mais ao leste, como o Litoral Norte, devem ter calor todos os dias até quarta ou quinta-feira (08). Nessas áreas, porém, o calor não deve atingir marcas extremas. Na maioria dos dias, temperatura varia de entre 32ºC e 35ºC na capital, enquanto litoral terá dias mais agradáveis, pela presença do mar.

Na metade Oeste do Estado, o calor será mais intenso. Cidades podem enfrentar máximas de 36ºC a 39ºC ao menos até a metade da semana que vem. Já nos Vales e no Centro do RS, o calor deve ser intenso com máximas superiores aos 35ºC nos próximos dias.

Os dias, em geral, serão extremamente secos e com chuvas muito escassas. Até se espera chuva isolada típica de verão por vezes neste período até o dia 10 de fevereiro, mas a grande maioria dos dias não deve ter precipitação. Caso tenha, será em pouquíssimos lugares.

Em geral, segundo o órgão, é muito provável que várias cidades do Rio Grande do Sul terminem os primeiros dez dias de fevereiro sem qualquer registro de chuva.

Motivo da forte presença de calor e baixa umidade, segundo o MetSul, é uma cúpula de calor se instala no Centro da América do Sul, que traz uma longa sequência de dias com calor excessivo no Centro e no Norte da Argentina. A massa de ar quente será sentida também no Uruguai e contribuirá para aumentar a temperatura no Rio Grande do Sul, embora sem extremos como os previstos para o território argentino, que chegou a marcas ao redor ou acima de 45 ºC.