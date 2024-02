Fiscalização nas rodovias federais é reforçada no feriado de Navegantes

O patrulhamento nas rodovias federais do Rio Grande do Sul será reforçado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF ) para coibir o excesso dos motoristas no feriado de Navegantes. Até o dia 5 de fevereiro, será realizada a fiscalização em pontos estratégicos com o objetivo de reduzir a violência no trânsito e proporcionar maior segurança aos condutores e passageiros.

O trabalho de fiscalização dos policiais rodoviários será focado em ações que contribuem com a redução da quantidade de acidentes e da violência no trânsito, como ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, embriaguez ao volante e utilização do dispositivo de retenção para crianças, entre outras. Atividades de educação para o trânsito também fazem parte das ações preventivas da PRF, com a proposta de trazer mais consciência para os motoristas que circulam pelas rodovias do Rio Grande do Sul. Além das ações com foco na prevenção e redução de acidentes, os policiais rodoviários também vão reforçar o combate ao crime nos locais mais críticos.

Como dicas para um trânsito seguro nas rodovias, a PRF sugere a realização de uma revisão no veículo: a verificação de pneus, inclusive o estepe, palhetas dos limpadores de para-brisa e itens de iluminação e sinalização. Nas rodovias de pista simples, faróis também devem ser acesos durante o dia e devem ser observados as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem.

Os motoristas devem utilizar o cinto de segurança e os sistemas de retenção paras crianças (bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação). Além disso, o ideal é procurar se informar sobre as condições do clima nos lugares por onde vai passar e claro atenção redobrada ao dirigir na chuva. Os condutores devem manter sempre os faróis ligados e aumentar a distância do veículo à frente. Se a chuva for muito forte, o condutor deve procurar um lugar seguro para estacionar e nunca pare no acostamento.