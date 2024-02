Consumo de bebida alcoólica durante a madrugada volta a ser proibido na orla do Guaíba

Vendas e consumo de bebidas alcoólicas entre meia-noite e 8h da manhã voltam a ser proibidos nos parques Orla do Guaíba e Marinha do Brasil a partir dessa terça-feira (1). Também, segundo informações da prefeitura, fica vedado a utilização ou funcionamento de equipamentos de som das 22h às 8h. Decisão é válida para todo o perímetro de ambos os parques.

A decisão, por meio do decreto n° 22.042/23, que estabelece regras de convivência para os locais, já havia sido suspendida no fim de setembro do ano passado. Nesta segunda-feira (29), o Tribunal de Justiça extinguiu ação que questionava a inconstitucionalidade do documento.

Ainda, segundo a determinação, exclui-se da proibição os eventos devidamente autorizados e licenciados pela Prefeitura. Nos demais casos, não poderá ocorrer a venda de bebidas alcóolicas nem de alimentos a transeuntes também por tele-entrega, podendo a Guarda Municipal, de acordo com as normas de "uso progressivo da força", dispersar aglomerações que perturbem a convivência.

De acordo com o procurador Felipe Menezes, que atua na Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Município sustentou, nos autos, que o estabelecimento de regras de convivência para o local foi fruto da ponderação dos interesses dos frequentadores da região. Além disso, o decreto trouxe normas regulamentadoras para o legítimo exercício do poder de polícia. Várias ocorrências de violência foram registradas no local. Duas mortes ocorreram em decorrência de brigas. Uma em 2019, que vitimou um adolescente, e uma de um homem de 33 anos em 2022.

A Secretaria Municipal de Segurança (SMSEG) aguarda a publicação do acórdão da decisão para definir os protocolos operacionais necessários para atuação na área.