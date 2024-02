Governo gaúcho inicia Plano Estadual de Logística e Transportes

Seis anos após a sua concepção, o Plano Estadual de Logística e Transportes (PELT) começa a efetivamente sair do plano do papel. O governo do Rio Grande do Sul assinou, nesta quinta-feira (1) no Palácio Piratini, um acordo de elaboração de estudo em parceria com a empresa estatal Infra S.A., vinculada ao Ministério dos Transportes. O investimento no projeto será de R$ 4,4 milhões.

A proposta original para execução de um diagnóstico das deficiências e gargalos do sistema logístico estadual, da definição de cenários futuros e de estratégias de intervenção pública e privada, apresentada em 2018, precisou passar por uma remodelação para ajustar-se à realidade pós-pandemia e à nova situação dos cofres públicos.

“No decorrer desse tempo, observamos que se identificaram fluxos diferentes, demandas diferentes, mas tínhamos na época uma situação fiscal totalmente precária que limitava as possibilidades de investimentos ao longo deste período. Além disso, a atualização foi feita levando-se em conta o conhecimento desta empresa pública inclusive no âmbito nacional, promovendo uma linguagem coerente com o Plano de Logística brasileiro”, destacou o governador do Estado, Eduardo Leite.

Nesse sentido, a empresa contratada terá o prazo de 18 meses para fazer um levantamento sobre o cenário atual e futuro da rede de transporte aeroportuária, portuária, rodoviária, hidroviária e ferroviária do Estado. Também estão previstas entregas como planos para potencializar o sistema logístico estadual nos próximos 20 anos.

“A proximidade do RS com o Mercosul mostra a sua importância em relação ao País inteiro. Ter um planejamento consistente nos permite trabalharmos juntos e assim possamos atrair novos investidores”, ressaltou o diretor-presidente da Infra S.A., Jorge Bastos.

Ele salienta, ainda, que o detalhamento irá considerar os arranjos multimodais e o planejamento nas instâncias estadual e federal, com a construção de painéis de acompanhamento, dashboards em Power BI e outros elementos que possam compor um escritório de análise de projetos no Estado para futuras administrações.

Também presente na cerimônia, o secretário de Parcerias e Concessões, Pedro Capeluppi, classifica o PELT como um projeto que trará impactos para a economia e a população, pois se reflete na “eficiência das atividades empresariais – nos custos dos fretes, por exemplo –, como pelas melhorias nos meios de transporte”.



Cronograma das atividades



Março 2024

- Apresentação do Plano de Trabalho

Abril 2024

- Objetivos, indicadores, premissas e metodologia

Outubro 2024 –

Estimativas de demanda (modelagem, divisão modal, calibração e projeção)

Atualização e consolidação da carteira de ações (levantamento e tratamento de dados)



Maio 2025

Diagnóstico logístico (modelagem, simulação e avaliação)

Prognóstico (modelagem de impactos; definição, geração, simulação e avaliação de cenários)



Julho 2025

Avaliação e otimização (análises e proposições)

Proposta de modelo de governança

Proposta de plano de ação Participação social, road show e consulta pública



Setembro 2025

Entrega da versão final dos estudos