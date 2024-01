Freeway deve receber mais de 360 mil veículos no feriado de Navegantes

A partir desta quinta (1º) CCR ViaSul estima que pouco mais de 1 milhão de veículos estejam trafegando por suas rodovias até a próxima segunda-feira (5), durante o feriado de Navegantes, estima a concessionária CCR ViaSul. Deste total, só na Freeway são esperados cerca de 363,8 mil motoristas durante os cinco dias.

Para a saída do feriado na próxima quinta (1º) e sexta-feira (2), a Concessionária estima mais de 92 mil veículos seguindo para o litoral, sendo 42,7 mil e 49,5 mil, respectivamente. Já o retorno à capital deve apresentar fluxo mais intenso, com algo em torno de 187 mil condutores entre os dias 1 e 5, sendo o fluxo no domingo (4) mais intenso, quando deverá ser registrado, aproximadamente, 68 mil carros na rodovia ao longo do dia.

Na BR-386 também deve ser percebido aumento do tráfego. Segundo a CCR ViaSul, a rodovia deve movimentar mais de 150 mil veículos durante os cinco dias. No intervalo, estão previstos 74 mil condutores no sentido interior enquanto outros 76 mil devem utilizar o caminho para Porto Alegre. Ainda, o maior fluxo esperado está concentrado no dia 2 (sexta), quando cerca de 15 mil deverão seguir ao interior enquanto outros 18 mil terão como destino à capital gaúcha.

Como orientação, a Concessionária sugere aos motoristas que, se possível, evitem os horários de fluxo mais intenso. Assim, a indicação é de que os condutores utilizem as rodovias na quinta (1º) antes das 16h e na sexta (2) após as 16h. Para o retorno, melhores horários são no domingo (4) antes das 14h e na segunda (5) após as 10h.