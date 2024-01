Calor aumenta no Rio Grande do Sul a partir desta quarta-feira

Uma massa de ar seco se instala sobre o território gaúcho e propicia uma sequência de dias de sol e tempo ensolarado em grande parte do Estado. Nesta quarta-feira (31) a umidade poderá ter baixos índices pela tarde na Metade Oeste, onde o calor será mais intenso. As máximas em muitos municípios irão oscilar entre 33 e 35°C. Na Metade Norte com céu claro a radiação ultravioleta poderá atingir valores extremos. Entre a quinta (1) e o domingo (4) o calor tende a ganhar maior intensidade com máximas entre 37°C e 39°C em partes do Oeste e Noroeste. Em Porto Alegre, o sol predomina entre poucas nuvens e a temperatura sobe com expectativa de calor. O vento predomina de sul/sudeste a noite e promove refresco. Nos próximos dias o ar mais seco irá propiciar dias ensolarados com baixa umidade e índices de radiação ultravioleta em alta. RIO GRANDE DO SULMáxima: 36°CMínima: 9°CPORTO ALEGREMáxima: 31ºCMínima: 18ºC