Calor e tempo seco voltam ao Rio Grande do Sul nesta semana

Depois de semanas chuvosas e com temperatura amena, os gaúchos finalmente reencontrarão o calor típico da estação mais quente do ano. Os próximos dias serão marcados por tempo firme e muito sol, dupla que será a tônica da semana no Rio Grande do Sul.

Nesta segunda-feira, o sol já apareceu entre nuvens em grande parte do Estado, no entanto, ainda com chuva em algumas regiões. Agora, a área de baixa pressão em níveis médios e altos da atmosfera, que por muitos dias permaneceu sobre o Sul do Brasil, trazendo temperatura mais baixa e favorecendo a chuva, começa a se afastar.

Com isso, a partir desta segunda (29), a instabilidade perde força, ficando mais restrita à Serra e ao Litoral, com baixos acumulados e sem representar riscos. Nas demais regiões, o sol predomina e amplia sua área de aquecimento, com previsão de máximas acima dos 30°C, principalmente no Oeste e nas Missões.

Entretanto, esse tempo quente será só uma palinha do que o restante da semana promete para os gaúchos: com uma massa de ar seco predominando no Estado, a expectativa é de calor intenso e generalizado, sobretudo, a partir de quinta.

Em Porto Alegre, a situação será a mesma, com previsão de temperaturas elevadíssimas, principalmente, durante o final de semana - devendo chegar aos 36°C no domingo. O vento, que soprará fraco na Capital nos próximos dias, ampliará ainda mais a sensação térmica e, para aqueles que aproveitarão o feriado de Nossa Senhora dos Navegantes para fugir da cidade, a praia torna-se uma ótima pedida.

Sem chuvas e com sol predominante nos Litorais Sul e Norte, chegou a hora do trio guarda-sol, protetor solar e cadeira de praia retomar o papel de protagonista nesse verão.