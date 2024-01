Campanha alerta veranistas sobre cuidados com os olhos

Os cuidados com os olhos no verão requer procedimentos especiais de proteção em razão da incidência solar. Para prevenir o veranista no Litoral gaúcho, o Sindicato do Comércio Varejista de Material Óptico (Sindióptica/RS) lançou no final de semana a campanha de conscientização "Proteja sua visão. Use óculos de qualidade".

As ações consistem em abordagens para informar na beira da praia a necessidade de usar óculos de sol com procedência, evitando o comércio ilegal de piratas. Está prevista ao longo do mês de fevereiro, testes de visão. Serão 20 localidades onde duas equipes totalizando 10 promotores atuarão de Laranjal a Torres até o dia 18 de fevereiro. As praças de pedágio na Região Metropolitana de Porto Alegre e Interior também vão receber ações de divulgação. A meta é ultrapassar a média de campanhas passadas atingindo mais de 1,5 milhão de veranistas, alertando sobre os malefícios no uso de óculos falsificados.

Em reuniões realizadas com a equipe da Segurança Pública, o Sindióptica/RS pretende estender ações de fiscalização contra o comércio de contrabando e comércio ilegal de óculos, a exemplo de temporadas passadas. Já a atividade de testes de visão acontecerão junto às tendas da estação Verão Sesc durante quatro finais de semana, a partir de blitz de orientação.



O presidente do Sindióptica/RS, André Roncatto explica a importância das ações pedagógicas, justamente na temporada mais severa para a saúde ocular. "Alertamos os veranistas que os óculos de sol sem qualidade adquiridos na rua apresentam ondulações nas lentes causando distorções na visão, dores de cabeça e transtornos visuais temporários", destaca. Segundo ele, é necessário usar óculos solar com procedência, que não seja falsificado, mesmo em dias nublados e, sempre que possível, com um boné ou chapéu.

O comércio de óculos está em quinto lugar na escala de artigos falsificados, segundo o sindicato. Locais de venda itinerante ou no comércio virtual na internet também são ambientes de venda de falsificados. A campanha "Proteja sua visão. Use óculos de qualidade" tem apoio do Ministério Público Estadual (MP/RS), da Secretaria Estadual da Saúde, da Ajorsul e do Sesc e Senac.

A divulgação da campanha é realizada também nas praças de pedágios da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), onde serão distribuídos leques e panfletos com recomendações e orientações de proteção para os olhos em Portão (RS-240), Campo Bom (RS-239), Viamão (RS-040), Venâncio Aires e Gramado.