Projeto Praia Acessível já beneficiou mais de 130 pessoas

De novembro de 2023 até a última sexta-feira (26), 137 pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos com dificuldade de locomoção foram beneficiados pelo serviço de banho assistido do projeto Praia Acessível promovido pela Faders – Inclusão e Acessibilidade, fundação vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).O projeto tem o objetivo de incluir as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, para que possam aproveitar a temporada de verão de maneira segura. Para isso, são utilizadas cadeiras anfíbias que proporcionam a experiência do banho em 20 guaritas de 17 municípios gaúchos dos litorais Norte e Sul e em águas internas. O banho assistido é desenvolvido em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar.