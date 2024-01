Sema passa a divulgar informativo sobre panorama energético do RS

Boletim Energético O documento elabolaro pelo Departamento de Energia (DE) da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), será divulgado mensalmente, no site da Sema. As edições irão conter informações sobre o panorama energético do RS, além de publicizar ações e projetos desenvolvidos pelo departamento. O governo do Rio Grande do Sul publicou, na manhã deste sábado (27), o primeiroestadual.elabolaro pelo Departamento de Energia (DE) da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema),no. As edições irão conter informações sobre o panorama energético do RS, além de publicizar ações e projetos desenvolvidos pelo departamento.

LEIA TAMBÉM: Mercado livre de energia já conta com mais de 3 mil consumidores



O boletim é produzido pelos técnicos da Sema e permitirá o acompanhamento do conjunto de variáveis energéticas capazes de possibilitar uma estimativa razoável do comportamento mensal e acumulado da demanda total de energia do Rio Grande do Sul. O documento é elaborado a partir de dados fornecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e pelo Balanço Energético Nacional (BEN).

A primeira edição conta com informações sobre o mapeamento por setores e classes da capacidade, além do consumo e da produção de energia elétrica do Estado, mostrando os principais destaques referentes ao comportamento do mercado de eletricidade.



Segundo o diretor do DE, Rodrigo Huguenin, o boletim desempenhará um papel fundamental na promoção da transparência e de uma comunicação efetiva junto à sociedade. A disseminação mais acessível de informações técnicas pretende elevar a conscientização sobre as questões energéticas, fortalecendo a confiança da sociedade nas iniciativas governamentais e contribuindo para uma gestão eficaz e sustentável do setor.