Sol predomina no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira

O sol predomina em grande parte do território gaúcho nesta sexta-feira (26), informa a Metsul. O vento segue do quadrante sul/sudeste ao longo dia e propicia um padrão mais ameno de temperatura em grande parte das áreas.

Na Metade Norte do Estado, as nuvens aumentam à tarde com previsão de pancadas esparsas de chuva. De forma isolada não se descarta chuva forte.

Já entre a fronteira com o Uruguai e a área central o tempo fica mais seco com sol e aquecimento. No fim de semana ocorre variação de nuvens nas faixas Norte e Leste com chuva isolada e aumenta o risco de temporais, sobretudo, no domingo.



Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens com influência do vento mais ameno de Leste/Sudeste. Não se afasta a ocorrência de chuva passageira a tarde. No fim de semana o tempo predomina com nuvens e o vento segue, especialmente no sábado. Pancadas isoladas de chuva poderão ocorrer nos fins de tarde.