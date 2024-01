• O grande destaque desta quinta-feira, no Jornal do Comércio, é o investimento da GM, que tem planta em Gravataí. A empresa divulgou R$ 7 bilhões em aportes no Brasil.

• A reportagem repercute, ainda, a presença do diretor da Aneel no Rio Grande do Sul para tratar da questão da falta de luz no Estado.

• Entenda, ainda, o que o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, fará em visita ao RS nesta semana.