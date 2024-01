Porto Alegre terá quinta-feira de sol

Porto Alegre e região terão uma quinta-feira de sol e nuvens com alguns momentos de tempo muito aberto. O começo da manhã será de temperatura amena para a época do ano enquanto a tarde será agradável, esperando-se um pouco de calor no Vale do Sinos. Vento ainda sopra do quadrante Leste, porém mais fraco que nos últimos dias.

O sol aparece em quase todo o Rio Grande do Sul, embora com nuvens na grande maioria das cidades. Maior nebulosidade no Litoral, especialmente junto à Serra, entre a região de Morro Alto e Torres.

Umidade do mar ainda traz chuva em pontos mais ao Norte do Litoral e da Serra, mas em número menor de locais que na quarta. Na esmagadora maioria das áreas do Estado, não chove. A temperatura segue agradável e aquece mais no Oeste e no Noroeste. O vento do quadrante Leste sopra mais fraco.