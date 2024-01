Próximos dias serão marcados por chuva e sol no Estado

A população gaúcha foi surpreendida nesta quarta-feira pela volta das chuvas em várias regiões do Estado. Porém, deve ir se acostumando, já que, a partir da próxima sexta, os dias serão marcados pela divisão de espaço entre o sol e a chuva em todo o Rio Grande do Sul.

Antes, na quinta, o sol aparece em quase todo o território gaúcho, embora com nuvens na grande maioria das cidades. A maior nebulosidade está prevista para o Litoral, especialmente junto à Serra, entre a região de Morro Alto e Torres. Porém, na esmagadora maioria das áreas do Estado, não terá chuva, com exceção justamente da Serra e do Litoral, onde a umidade do mar será responsável por essa precipitação.



A temperatura nos próximos dias deve seguir agradável, mais quente ao Oeste e Noroeste, e com menos vento, mas, ainda muito longe do abafamento padrão nessa época do ano.

Essas temperaturas mais amenas têm surgido como consequência de uma massa de ar frio associada a um centro de alta pressão a Leste do Uruguai, garantindo dias de outono em plena segunda metade de janeiro no Estado.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, por exemplo, pelo menos até a próxima terça-feira, a máxima não irá ultrapassar a casa dos 28°C, com as mínimas podendo chegar aos 18°.

Neste mesmo período, a previsão é de chuvas esparsas todos os dias e, de acordo com a MetSul Meteorologia, a Capital, que ainda se recupera da forte tempestade da última semana, tem altas probabilidades de receber novos temporais até o final do verão. Com isso, não é descartado pancadas de chuva pontuais nos próximos dias.