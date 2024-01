Quarta-feira deve ter chuva no Litoral Norte

O tempo firme predomina no maior parte do Oeste, do Centro e do Sul do Rio Grande do Sul com muito sol, conforme a Metsul. No Noroeste, Norte e no Nordeste do estado, embora o sol apareça em várias cidades, há previsão de chuva.

Chove de manhã em alguns locais, mas maior instabilidade ocorrerá à tarde. Risco de chuva forte localizada e de algum temporal isolado. Na faixa Leste, nuvens que avançam do mar trazem chuva isolada intercalada com sol.

No Litoral Norte, entre Capão e Torres, mais nuvens e deve chover. A temperatura segue agradável com vento Leste, por vezes com rajadas.