Trecho da ciclovia na avenida Ipiranga é reaberto após uma semana

Foi liberado na manhã desta terça-feira (23) o trecho da ciclovia na avenida Ipiranga entre as avenidas Edvaldo Pereira Paiva e João Pessoa. A circulação no local havia sido interrompida na terça passada (17) após o alerta da Defesa Civil Municipal de temporal. Nesta segunda-feira (22), técnicos da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU) vistoriaram a ciclovia e constataram não haver alteração visível na estrutura. As informações são da prefeitura de Porto Alegre



Equipe da Escola Pública de Mobilidade da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realiza nesta manhã ação educativa para orientar os ciclistas sobre o uso correto do espaço, a importância da percepção dos riscos e do autocuidado no trânsito, assim como da utilização correta dos equipamentos de proteção individual (EPIs).



Na parte reaberta, há uma inversão da ciclovia no ponto da Érico Veríssimo com a Ipiranga. Neste local, a orientação para os ciclistas é a utilização da Ipiranga no sentido bairro/centro, fazendo o contorno e retornando para a ciclovia no traçado já existente.



Nos trechos em que permanece a interdição, a orientação para os ciclistas é utilizar o passeio compartilhado com pedestres. Em caráter emergencial, as bicicletas podem trafegar pelas ruas adjacentes, como Princesa Isabel, São Manoel e Felipe de Oliveira, no bordo da via.