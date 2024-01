• O destaque da edição desta terça-feira do Jornal do Comércio é o lançamento da nova política industrial do Brasil, que prevê investimentos de R$ 300 bilhões.

• Além disso, a reportagem continua mostrando os efeitos do temporal, que completa uma semana com pessoas ainda sem luz no Rio Grande do Sul.

• Também é dia do caderno Logística e da coluna Jornal da Lei, com notícias especializadas em ambos os assuntos.