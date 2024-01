RS terá semana de tempo firme e predomínio do sol

Ainda impactado pelos fortes temporais que atingiram o Estado na última semana, o Rio Grande do Sul terá pela frente dias de tempo firme, com muito sol e baixa nebulosidade. Assim, as condições meteorológicas estarão favoráveis para que as concessionárias de energia e prefeituras trabalhem na mitigação dos estragos, além de dar alívio a população gaúcha.

Primeiramente, na terça-feira, o sol predominará na maior parte do Estado, com destaque para as regiões Central, Sul, Oeste e Metropolitana. A exceção fica por conta de cidades do Noroeste, Planalto, Médio e Alto Uruguai, e norte da Serra, que podem ter chuva isolada no final da tarde. Ainda assim, de forma geral, o dia será bem agradável em todo o território gaúcho.

Segundo a MetSul Meteorologia, a temperatura abaixo do padrão para este período do ano se dá por conta da influência de uma massa de ar frio no oceano associada a um centro de alta pressão atmosférica sobre o Atlântico. Isso fará com que os dias sejam de temperatura amena à noite e agradáveis à tarde, sem o calorão típico de janeiro.

Em Porto Alegre, por exemplo, a terça tem máxima prevista de 28°C e mínima na casa dos 18°C. Essa média de temperatura e amplitude térmica se manterá, pelo menos, até o próximo domingo.

Com o cenário de normalização ainda distante e parte da população persistindo sem serviços essenciais, como água e luz, o tempo será um grande alento para que se reestabeleça um mínimo de senso de normalidade o quanto antes.