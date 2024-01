Porto Alegre já tem maioria dos estabelecimentos de saúde normalizados após temporal

Após quase seis dias do temporal que atingiu Porto Alegre na última terça-feira (16), a cidade já possui maior parte dos estabelecimentos de saúde com atendimento normalizado. Atualmente oito unidades de saúde estão sem internet, dois hospitais seguem com restrição de atendimento e uma clínica segue fechada.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ainda estão com restrição de atendimento, no âmbito dos serviços de urgência e emergência, o Hospital São Lucas da PUC, que sofreu um destelhamento e o Hospital Santa Ana, porque o forro também cedeu. Essa restrição, segundo o órgão, significa que alguns atendimentos podem ficar prejudicados, mas nenhuma pessoa ficará sem ser atendida. No caso do Santa Ana, a unidade de saúde mental masculina está fechada pelo acontecido.

Segue fechada a Clínica da Família Diretor Pestana, que também sofreu um destelhamento. Para esta clínica, não há previsão para retomada dos atendimentos. São unidades próximas e referência para atendimento as Unidades de Saúde Fradique Vizeu, Farrapos ou Navegantes.

Confira, abaixo, a lista das unidades de saúde (US) sem acesso à internet: