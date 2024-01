﻿RS tem cerca de 24 mil pontos ainda sem luz

No sexto dia após o temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na noite de terça-feira (16), causando duas mortes e destruição em várias cidades, ainda há aproximadamente 24 mil pontos sem luz na manhã desta segunda-feira (22). Na área atendida pela CEEE Equatorial, são 9,9 mil unidades consumidoras sem luz em Porto Alegre e na Região Metropolitana, e na da RGE 13 mil.

Segundo a CEEE Equatorial, já foi restabelecido o fornecimento de energia para 98,4% dos clientes desabastecidos. As unidades sem luz nesta segunda-feira representam 0,52% do total de clientes da empresa.Na área da RGE, os 13 mil pontos sem luz estão na maioria na Região Metropolitana e representam 0,43% do total de clientes. Segundo a empresa, a maioria dos serviços que restam a ser feitos são de grande complexidade devido ao volume de resíduos de vegetação e objetos sobre a rede. Esses serviços, além de demorados, quando concluídos, permitem religar poucos clientes.