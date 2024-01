RS terá segunda-feira com tempo firme e sol em todas as regiões

O tempo firme predomina no Rio Grande do Sul, e o sol aparece em todas as regiões no começo desta segunda-feira (22), embora acompanhado de nuvens esparsas em muitas cidades. A circulação de umidade que vem do mar pode trazer chuva bastante localizada e passageira em pontos da costa e próximos.

No Noroeste e no Norte gaúchos, o ar mais quente pode provocar precipitação isolada à tarde. No geral, grande parte dos municípios não terá registro de chuva e apenas sol. O dia é agradável para os padrões de janeiro e começa pouco frio na Serra e na Campanha.

Porto Alegre e Região Metropolitana devem ter uma segunda-feira de sol com presença de algumas nuvens pela umidade que avança do mar para o continente. O dia deve ser agradável para esta época do ano, com amanhecer ameno e uma tarde com máximas abaixo do padrão do mês de janeiro. O vento sopra do quadrante Leste e aumenta durante a tarde.