Abertura do Fórum Social Mundial da População Idosa ocorre na segunda

Com atividades na Assembleia Legislativa do Estado (ALRS), inicia-se nesta segunda-feira (22) em Porto Alegre a 9ª Edição do Fórum Social Mundial da População Idosa (FSMPI). Até sexta-feira (26) haverá também ações em outros locais da região central da cidade.

Organizado pelo Instituto Amigos do Fórum Social Mundial Porto Alegre, o evento conta com apoio institucional da prefeitura, por meio da Coordenadoria dos Direitos do Idoso da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e da Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (SMGOV).



A abertura cultural será realizada na segunda-feira, às 13h30, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa do RS, com o Coral Vozes Plenas da Sociedade de Ginástica de Porto Alegre (Sogipa, com apresentação das Divas da Alegria e da cantora e compositora Izabel L’Aryan, entre outras atrações. Na sequência, ocorrerá uma cerimônia ecumênica. A partir das 16h, será realizada a solenidade de abertura oficial do evento.



Representantes da Organização das Nações Unidas (ONU), da Organização Mundial de Saúde (OMS), Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais (Undesa), Fundo de População das Nações Unidas participam, de forma híbrida (presencial e on-line), de debates sobre temas como a década do envelhecimento ativo e saudável; a cidade amiga do idoso; a Rede Nacional de Proteção e Violência contra a Pessoa Idosa (Renadi); a Economia Prateada; a prática de esportes na terceira idade, cultura, educação, segurança, mobilidade e inclusão digital, entre outros.



O evento conta ainda com apoio do governo do Estado, por meio das secretarias de Desenvolvimento Social, de Cultura; de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e de Turismo, do Conselho Estadual do Idoso; do Tribunal de Contas do Estado; do Tribunal de Justiça; da Câmara Municipal por meio da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa de Porto Alegre; e da Faculdade Factum.