Espaço Tibet realiza Ato das Bandeiras

O Espaço Tibet promoveu, na manhã deste sábado (20), o tradicional "Ato das Bandeiras de Oração", uma das celebrações que antecipam e atraem boa sorte para a chegada o Ano Novo Tibetano de 2151. A comemoração chamada de Lozar ocorrerá nos dias 15, 16 e 17 de março de 2024, sendo devidamente regido pelo simbólico Dragão de Madeira.



Uma tradição profundamente enraizada na cultura tibetana, o Ato consiste na elevação de cordões de tecidos coloridos com preces impressas em locais sagrados e momentos especiais. Essas bandeiras, representando as cinco cores - azul para o céu, branco para ar/vento, vermelho para fogo, verde para água e amarelo para terra - são mais do que simples ornamentos. Elas carregam consigo as bênçãos, boas intenções e a compaixão, disseminando-se quando são tocadas pelo vento.



A crença dos himalaicos é que, à medida que o vento sopra nas bandeiras, ele recita e espalha essas energias benevolentes das preces por longas distâncias, tocando a natureza, os animais e as pessoas. À medida que as impressões nas bandeiras desaparecem, as preces tornam-se parte integrante do universo, renovando o ciclo de positividade. Uma tradição que tem suas raízes em antigas práticas Bön no Tibete, as bandeiras de oração tornaram-se uma visão comum em toda a região do Himalaia.