Eduardo Leite sinaliza necessidade de discutir estratégias de prevenção para intempéries com concessionárias de energia no Estado

Na tarde deste sábado (20), o governador Eduardo Leite foi até as sedes das duas concessionárias de energia elétrica do Rio Grande do Sul para acompanhar o trabalho de restabelecimento do serviço após o temporal de terça-feira (16). As direções da RGE e da CEEE Equatorial apresentaram ao governador as ações em andamento para garantir a normalização dos serviços.