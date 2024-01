Corpo encontrado em arroio de Porto Alegre é de motoboy desaparecido no temporal

Atualizada às 14h28min de 20/1/2024 - O corpo de um homem encontrado em um arroio na Zona Norte de Porto Alegre é do motoboy que estava desaparecido desde o temporal de terça-feira (16). A confirmação foi feita neste sábado (20) pelo Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, após a localização feita nessa sexta-feira (19).

"O órgão informou que a causa do óbito foi afogamento", diz nota da Defesa Civil gaúcha. Com a informação, o número de vítimas fatais do recente evento climático subiu para duas.

O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de um homem no arroio da avenida Severo Dullius.