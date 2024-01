Porto Alegre tem quase 50 mil clientes em luz neste sábado

Dos quase 180 mil clientes das duas principais concessionárias de energia do Rio Grande do Sul, 48 mil estão em Porto Alegre, segundo dados da Ceee-Equatorial na manhã deste sábado (20). O número aumentou, após novo temporal na noite dessa sexta-feira (19). Com isso, mais de 70% das economias desabastecidas estão na Capital, que sofre as consequências de fortes chuvas e ventos desde terça-feira (16).

A Ceee-Equatorial divulgou que 65 mil unidades estavam sem energia. O número chegou a alcançar 86 mil e depois recuou neste sábado. Na área da RGE, são 112 mil unidades sem energia, segundo a concessionária.

A falta de luz foi causada em algumas regiões pelas quedas de árvores, como aconteceu na madrugada deste sábado na rua Dr. Tauphick Saadi, no bairro Bela Vista.

Um novo problema que está surgindo e que está exigindo participação do Corpo de Bombeiros são os focos de incêndio em árvores, a partir de curtos-circuitos nas fiações da rede. Foram registrados incêndios nas ruas Vicente da Fontoura e Domingos Crescêncio, no bairro Santana, e São Manoel, no Rio Branco, e na avenida Cristiano Fischer.

Em relação à falta de água, o Dmae registra 21 bairros sem água, em função de 14 estações de bombeamento sem energia.