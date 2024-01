Novos valores da Área Azul entram em vigor nesta segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (22) entram em vigor os novos valores do estacionamento rotativo - Área Azul. Os motoristas que utilizarem as vagas pagarão R$ 2,25 por 30 minutos e R$ 4,50 por uma hora. As alterações estão em decreto publicado nesta sexta-feira (19) no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa).

Também será corrigido o Aviso de Irregularidade, destinado aqueles que não efetuarem o pagamento do estacionamento, evitando infração de trânsito de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira. O valor a ser pago em até dois dias úteis, após o uso do estacionamento, será de R$ 35,00.

A cada hora de estacionamento rotativo, incluindo a outorga (37,32% da receita bruta obtida pela concessionária), estima-se que seja encaminhado ao transporte público entre R$ 1,63 e R$ 2,23. Parte destes recursos ajudam a manter o valor da tarifa de ônibus, que não sofre reajuste desde junho de 2021.

“A atualização do valor está dentro do projeto da nova área azul, que lançamos em setembro de 2022, no qual além da parcela prevista em contrato para a concessionária, prevê a destinação de parte do valor para o subsídio do transporte”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Atualmente, a Área Azul pode ser paga no parquímetro com cartão ou moeda, SMS, telefone 0800, pontos de vendas, nos aplicativos digipare e sigapay, além de débito automático, PIX e cartão pré-pago.

Confira os novos valores: