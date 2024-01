Corsan contrata geradores e usa caminhões-pipa para distribuir água

A Corsan colocou em prática um plano emergencial para atender os consumidores afetados pela falta de água na área de concessão da companhia. Foram utilizados caminhões-pipa e contratados 79 geradores para possibilitar o funcionamento dos sistemas onde a energia elétrica não foi totalmente restabelecida. Segundo a assessoria de imprensa da Corsan, o problema de falta de água prossegue na manhã desta sexta-feira (19) apenas em situações pontuais que já estão sendo tratadas, o que representa menos de 1% dos consumidores atendidos pela companhia.

O boletim de atualizações do Centro de Operações Integradas (COI) informa que em Cachoeirinha (bairros Chico Mendes e Canarinho) quanto Gravataí (Morada do Vale 1 e 2) a água já normalizou, com sistemas operando por gerador. No bairro Chico Mendes, quatro carretas descarregam 120 mil litros de água nos reservatórios e outras cinco já estão em deslocamento para a região. O bairro receberá, ao todo, 12 caminhões.



Em Gravataí, na Morada do Vale, quatro caminhões estão em deslocamento e outros três atuam em residências pontuais do município para abastecer moradores com água.



De acordo com a Corsan, o nível de abastecimento da maioria dos reservatórios é considerado satisfatório e o serviço está sendo retomado gradualmente.