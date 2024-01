Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Grupo Os Tapes foi referência estética e sonora para a música popular gaúcha. Este é o gancho da Reportagem Cultural do Caderno Viver desta sexta-feira.

• As equipes do JC se desdobraram, novamente, para cobrir os estragos e ações de resposta em relação ao temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na terça-feira. Ainda há muitas pessoas sem água e sem luz no Estado.

• Na coluna Olha Só, Ivan Mattos conta como foi a noite de lançamento da nova edição do Paleta Atlântida, uma das maiores churrascadas do mundo, e que ocorre no Litoral Norte.