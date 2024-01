CEEE atualiza número de clientes sem luz no RS: agora são 223 mil

A CEEE Equatorial divulgou, por volta das 21h30min desta quarta-feira (17), a atualização do número de pessoas sem luz no Rio Grande do Sul após o temporal de terça. Agora, são 223 mil clientes às escuras.

Mais cedo, a distribuidora havia enviado nota ao Jornal do Comércio detalhando o trabalho para o restabelecimento do serviço. "A Região Metropolitana é a mais afetada pelos desligamentos. A concessionária segue atuando com contingente extraordinário de equipes a fim de normalizar seus serviços em toda sua área de concessão o mais rápido possível", dizia a nota.

entrevista ao JC O presidente da CEEE Equatorial, Riberto José Barbanera, também concedeu uma. Ele revelou que profissionais de outros estados foram "importados" para acelerar os reparos.

"Estamos trazendo gente do Maranhão, Piauí, Pará, Goiás, de diversos estados para nos ajudar nessa força-tarefa", afirmou.