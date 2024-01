Número de cidades afetadas pelo temporal no RS sobe para 49

mais 10 cidades entraram para a lista de locais afetados pelo temporal Conforme a última atualização divulgada pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (17),de. Agora, o Estado soma 49 municípios.

A previsão é de mais chuva ao longo da semana Os temporais que atingiram o estado do Rio Grande do Sul na terça-feira (16) chegaram a registrar mais de 100mm de chuva nas últimas 24 horas e rajadas de vento de mais de 120 Km/h.

Além das cidades com danos, a Defesa Civil reforça que foi registrada uma morte, 13.344 pessoas afetadas, 12 feridas e 109 desalojadas.



MUNICÍPIOS AFETADOS

1Aceguá

2Agudo

3Alvorada

4Cachoeira do Sul

5Cachoeirinha

6Candiota

7Canela

8Canoas

9Cerro Branco

10Cerro Grande do Sul

11Colinas

12Cruzeiro do Sul

13Eugênio de Castro

14Eldorado do Sul

15Encruzilhada do Sul

16Estrela

17General Câmara

18Gramado

19Gravataí

20Guaíba

21Hulha Negra

22Lajeado

23Mata

24Montenegro

25Não-Me-Toque

26Panambi

27Paraíso do Sul

28Parobé

29Passa Sete

30Pejuçara

31Porto Alegre

32Porto Lucena

33Porto Vera Cruz

34Restinga Seca

35Santa Bárbara do Sul

36Santa Cruz do Sul

37Santa Maria

38Santana da Boa Vista

39Santo Ângelo

40Santo Antônio do Palma

41São Gabriel

42São Miguel das Missões

43São Paulo das Missões

44São Vicente do Sul

45Teutônia

46Vale do Sol

47Venâncio Aires

48Viamão

49Vitória das Missões