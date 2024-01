RS apresenta danos em 39 cidades; Defesa Civil alerta para novos temporais

Os temporais que atingiram o estado do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (16) chegaram a registrar mais de 100mm de chuva nas últimas 24 horas e rajadas de vento de mais de 120 Km/h. A Defesa Civil do estado informa que foi contabilizado 4.840 afetados, 12 feridos e 48 desalojados, além de um óbito na cidade de Cachoeirinha, pela queda de uma marquise.

39 municípios reportaram danos ou ocorrências. Ainda, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS) comuicou receber mais de 500 chamados no período. Entre as ocorrências relatadas pela Defesa Civil estão também o destelhamento de um hospital em São Vicente do Sul. A maior quantidade de chuva foi 101,4mm em 24 horas, em Ijuí, sendo que a média para o mês de janeiro é 172 milímetros. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Teutônia o vento chegou a 126,7 km/h.

O governador do estado, Eduardo Leite, se reuniu com o chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, e o comandante-geral do CBMRS, coronel Eduardo Estêvam Rodrigues, para tratar do evento adverso e as previsões meteorológicas para os próximos dias.

Ainda, alertou a população acerca de previsões para quarta (16) e quinta-feira (17), em razão da possibilidade de novas chuvas e da elevação do nível de rios. O estado ainda está em situação de alerta e pode ocorrer aumento do nível dos rios. "Então, é importante todo mundo estar acompanhando e evitando se expor a riscos”, recomenda.

Conforme a Defesa Civil, é possível que haja novos temporais no fim desta quarta-feira. A previsão é que a instabilidade ganhe força novamente, e novos temporais ocorram ao final do dia, com bastante intensidade no norte do estado, conforme a meteorologista da Sala de Situação do Estado, Cátia Valente. "Toda a região que compreende Porto Alegre, Região Metropolitana, Litoral Norte e partes também dos Vales ainda podem registrar chuvas intensas e ventos fortes, principalmente ao final do dia, durante a noite e na próxima madrugada”, detalhou Cátia.

A meteorologista avaliou, ainda, os impactos que podem ocorrer no nível dos rios e chamou atenção, especialmente, para a região do Litoral e do Vale do Paranhana. “Com volumes acumulados de chuva, pode haver uma resposta hidrológica ao longo do dia de hoje e amanhã, principalmente no rio Caí, no Litoral Norte e no Vale do Paranhana, que compreende Caraá e Santo Antônio da Patrulha”, explicou.