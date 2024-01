Sobe para 12 o número de mortos pelo temporal no Rio de Janeiro

Subiu para 12 o número de vítimas da chuva que atingiu o estado do Rio de Janeiro no fim de semana. Ao menos duas pessoas estão desaparecidas. A 12ª vítima é uma mulher de 39 anos identificada como Michelle Mericiana Ferreira. Segundo a Defesa Civil Estadual, ela foi morta por afogamento em Saracuruna, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Desde domingo, cidades da região metropolitana do Rio sofrem o efeito das tempestades. O volume de chuva chegou a quase 300 milímetros em todo estado. O governo estima que de 500 a 600 famílias estejam desabrigadas ou desalojadas por causa do temporal.

Segundo o governador, os municípios mais atingidos foram São João de Meriti, Duque de Caxias e Nilópolis, na Baixada Fluminense. Das 12 mortes, três foram registradas em bairros da Zona Norte da capital fluminense (Ricardo de Albuquerque, Acari e Costa Barros).

Outras nove ocorreram em municípios da Baixada - três em Nova Iguaçu, duas em São João de Meriti, três em Duque de Caxias e uma em Belford Roxo. O Corpo de Bombeiros faz buscas pelo homem levado pela enxurrada no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, e por uma mulher desaparecida após queda de veículo no rio Botas, em Belford Roxo.

Ao todo, foram realizados 340 salvamentos desde sábado e 100 atendimentos nas últimas 24 horas. Ontem, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência na cidade do Rio de Janeiro por causa das fortes chuvas do fim de semana. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

De acordo com o governo federal, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, desembarcou no Rio ainda nesta segunda para coordenar as ações de resposta à crise, e os repasses serão liberados assim que os planos de trabalho forem apresentados pela prefeitura e avaliados pela equipe técnica da Defesa Civil Nacional.

O governador decidiu interromper as férias e voltou à capital fluminense na noite de domingo. Segundo Castro, 2.400 militares do Corpo de Bombeiros, com o apoio de drones e cães, trabalham contra os estragos.

No fim de semana, as equipes atenderam a cerca de 230 ocorrências relacionadas às chuvas no estado. Também houve registros de impactos nos sistemas de transporte público e abastecimento de energia elétrica.