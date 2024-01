Prefeitura do Rio declara situação de emergência; mortes após chuvas sobem para 9

A prefeitura do Rio de Janeiro decretou neste domingo (14) situação de emergência na cidade devido às fortes chuvas que afetam a capital fluminense e o Estado desde o sábado (13). O Corpo de Bombeiros do Rio registra, até a mais recente atualização, nove mortos na capital e na Baixada Fluminense, Região Metropolitana do Rio.As causas das mortes foram: afogamento, soterramento e descarga elétrica. O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou que a medida seria tomada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes.