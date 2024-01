Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 6 a 12 de janeiro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 6 e 12 de janeiro de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.

Com aporte de R$ 2 milhões, restaurante abre em casarão histórico em Torres

O castelinho da Praia da Cal foi revitalizado para receber operação que oferece mais de 100 sabores de pizzas. Matéria: João Pedro Cecchini (GeraçãoE). Foto: João Pedro Cecchini/Especial/JC.



2. Mahindra deve anunciar destino de nova fábrica de tratores no RS em fevereiro

A definição do destino da nova unidade industrial da fabricante de tratores indiana Mahindra, que será instalada no Rio Grande do Sul, deverá ser anunciada em fevereiro. Matéria: Eduardo Torres. Foto: Mahindra/Divulgação/JC.



3. Careffour decide fechar hipermercado e lojas Nacional no RS

Fechamento atinge unidades do Carrefour como a da avenida Sertório. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Fernanda Feltes/JC.



4. Comercial Zaffari: "Queremos fechar 2027 com 60 Stok Center", diz presidente

Comercial Zaffari é dona da bandeira Stok Center, que chegou a 30 unidades em 2023. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.