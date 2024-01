Área das pálpebras requer cuidados para evitar o câncer de pele

Uma das áreas que pode ser atingida pelo câncer de pele, e que nem sempre recebe a atenção adequada, é a região das pálpebras. Médicos oftalmologistas alertam para a importância dos cuidados também nessa parte do corpo. câncer de pele deve atingir cerca de 220 mil brasileiros no triênio 2023-2025 , segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca). Os principais tipos da doença são os tumores chamados de carcinomas, menos agressivos, e os melanomas, menos frequentes, porém com maior gravidade pelo risco de causar metástase.Médicos oftalmologistas alertam para a importância dos cuidados também nessa parte do corpo.

O presidente da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul (Sorigs), Bruno Schneider, explica que as pálpebras desempenham um papel muito importante para a visão, pois são elas que determinam e regulam a lubrificação ocular. Qualquer alteração na anatomia da pálpebra provocada por uma lesão como o câncer de pele gera importantes alterações na fisiologia da lubrificação, o que acaba provocando embaçamento visual, dor, lacrimejamento, insatisfação estética e perda da qualidade de vida. “O tratamento das lesões, que é a sua retirada com margens livres, geralmente obriga a utilização de técnicas de reconstrução da pele da região da face para preservar a anatomia do rosto o máximo possível. Porém, a presença de cicatrizes ou mesmo de alterações da fisiologia de funcionamento das pálpebras pode gerar desconforto e repercussão estética indesejáveis”, afirma Schneider.

Os tumores nas pálpebras podem ser tanto malignos quanto benignos e têm como causa mais comum a exposição aos raios ultravioletas (UV). O carcinoma se divide em basocelular e espinocelular, os dois tipos mais comuns de câncer de pele.

O basocelular geralmente se manifesta como uma lesão elevada, endurecida e avermelhada na pele, com pequenos vasos sanguíneos que podem ser visíveis. Algumas vezes pode ser formar uma pequena crosta no centro que sangra até formar uma nova crosta, repetidamente. O carcinoma espinocelular pode apresentar uma característica mais áspera e também endurecida, com sangramento da lesão mais recorrente. Na maioria das vezes, as lesões não provocam dor, mas podem gerar coceira e desconforto.

O principal fator de risco para o câncer de pele é a exposição solar crônica associada à pele clara. “As pessoas de pele clara com idade a partir de 40, 50 anos e histórico de exposição crônica ao sol sem a devida proteção estão sob maior risco de desenvolver o problema. Além disso, o histórico familiar é um importante fator de risco e o tabagismo e uso de algumas medicações podem elevar o risco dessas lesões também”, alerta Schneider.

Cerca de 90% dos casos de câncer de pele ocorrem na região da cabeça por ser a parte do corpo naturalmente mais exposta ao sol. A face, incluindo o nariz, o entorno e a área das pálpebras, está sob importante risco de desenvolver essas lesões. “Por isso, todo o cuidado que envolve a redução da exposição à luz solar é muito importante. O uso de bonés, chapéus e óculos solares reduz significativamente a chegada da radiação ultravioleta na região da face. O uso do protetor solar é imprescindível, e deve também ser aplicado na região ao redor dos olhos”, ressalta o médico. A recomendação é utilizar na região das pálpebras protetores resistentes à água para evitar que o suor leve os produtos aos olhos.

Para quem usa maquiagem, Schneider lembra que muitos dos cosméticos já trazem protetor solar na sua composição, o que ajuda a barrar a radiação ultravioleta. Contudo, adverte, as maquiagens apenas com cor, sem proteção UV, podem dar falsa sensação de proteção, o que pode ser prejudicial. Os cremes hidratantes são importantes para amenizar os efeitos do fotodano que geram ressecamento e enrugamento da pele após a exposição crônica, porém não têm efeito protetivo contra o câncer de pele.

O presidente da Sorigs destaca a importância do diagnóstico precoce do câncer de pele. O tratamento de lesões, quando ainda pequenas, gera menos sequelas funcionais e estéticas na região palpebral. “A suspeição precoce das lesões é fundamental e, sempre na presença de alguma lesão mais endurecida, avermelhada, irregular, espessa e com tendência a sangramento na região palpebral que não se resolve, o médico oftalmologista ou dermatologista deve ser imediatamente procurados”, orienta Schneider.